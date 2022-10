Cocktail troppo caro, la cliente impazzisce e lancia i bicchieri contro i camerieri: «Fate schifo»

Il cocktail era troppo caro e la cliente non l'ha presa bene. Grida, urla e insulti la donna inveisce contro i gestori del locale dove si era fermata con una sua amica a bere una cosa. Lo scontro dialettico si è concluso con una denuncia che si è portata a casa la cliente.

Spagna, cocktail troppo caro: la reazione della cliente

La scena è avvenuta due sere fa, a Roc de San Cayetano (Tarragona), in Spagna. Il video, girato da un dipendente del locale e poi diventato virale sui social, mostra la folle reazione di una cliente che, dopo aver consumato un gin-tonic, si è vista consegnare un conto da 12 euro.

Cosa è successo

Una cifra piuttosto alta per un cocktail del genere, ma che comunque non giustifica la reazione della donna. Insulti a raffica Decisamente alterata, nel video si nota la donna che inizia a prendersela con i camerieri: «Non può essere che questo locale sia più caro di quelli in Francia. A Parigi, per un cocktail, pago nove euro. E qui, in questo posto di m...a, servita da gente di m...a, me ne fate pagare 12».

«Credo che non stia molto bene», commenta una donna, forse una cameriera del locale, in sottofondo. E a quel punto si scatena una nuova reazione della cliente: «Sempre meglio di lei, che è una ladra e io non lo sono! Rubate i soldi ai clienti per mantenere sudamericani e neri». Quando i camerieri provano a spiegarle che il sovrapprezzo è dovuto alla consumazione al tavolo, la donna si infuria ancora di piu' e comincia a lanciare i bicchieri, spaccandone alcuni. E quando i camerieri chiedono di portare rispetto, la donna si infuria ancora di più: «Siete voi a non averne. Schiavi, siete solo schiavi di m***a».

La denuncia

La denuncia Come riporta 20minutos.es, i gestori del locale hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti della donna: il caso è ora gestito dagli inquirenti. È anche per questo motivo che, pubblicando il video in cui è possibile sentire tutti gli insulti irripetibili della donna, i volti dei presenti sono stati censurati.