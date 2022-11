Cina, due donne senza mascherina vengono bloccate e portate via a forza a Guangzhou

Un video postato sui social mostra due donne bloccate e portate via con la forza perchè senza mascherina. Siamo in Cina, nella metropoli di Guangzhou, uno snodo manifatturiero e dei trasporti alle prese con una grave crisi Covid, ha bloccato una manciata di distretti, dopo l'emersione di quasi 9.000 nuovi casi. La municipalità ha annunciato l'intenzione di costruire ospedali provvisori e siti di quarantena con una capacità di quasi 250.000 posti letto per le infezioni di Covid-19. La megalopoli di Chongqing ha riportato sempre giovedì altre 4.666 nuove infezioni.

(Video Twitter)

