Cina, anche i bambini in tuta anti Covid: il video al centro delle polemiche

Fa discutere il video diffuso su TikTok di un bambino che cammina per le strade della città avvolto da una tuta di protezione anti Covid che non gli permette di muoversi liberamente. «Barbarie», «Cose disumane», commentano gli utenti del social. Siamo in Cina, qui il contagio è tornato a far paura. Le autorità del Paese perseguono la strategia dei "contagi zero", ovvero disposizioni rigide applicate su tutta la popolazione, compresi i bambini, anche difronte a un numero esiguo di casi.

Cina, container per l'isolamento dei positivi al Covid (anche asintomatici) e cani robot per le vie di Shanghai

Più di 88 mila contaneir sono in viaggio da Hong Kong verso tutte le regioni della Cina per garantire l'isolamento di positivi che non possono fare la quarantena nelle proprie abitazioni, siano essi sintomatici o asintomatici. A Shanghai, dove sono stati sfiorati i 28 mila casi nelle ultime 24 ore, cani-robot sorvegliano la popolazione. Tra proteste e disordini, qui il regime di lockdown duro sfiora i limiti dell'umano.