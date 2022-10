Chiara Nasti, la festa per il piccolo che deve ancora nascere: haters scatenati

Chiara Nasti finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone per aver organizzato una bellissima festa per il suo bambino in arrivo. L'influencer napoletana ha pubblicato immagini di torte con il nome "Thiago", cocktail azzurri, dolcetti e panini per festeggiare l’arrivo del piccolo in quello che sembra essere un vero e proprio baby shower all’italiana. Peccato però che in molti l’hanno criticata, mettendola in guardia del fatto che festeggiare in anticipo porti sfortuna… Lei non ha risposto alle critiche ma i suoi haters hanno trovato mille e più modi per attaccarla in malo modo.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “Cute” from Bensound.com