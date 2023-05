Chiara Ferragni nuda, il duro commento di Naike Rivelli: «Una ragazzina di 11 anni si pensa libera e scompare da Instagram»

L'episodio riguardante Chiara Ferragni e la sua aspra risposta a Giulia, una ragazzina di 11 anni, sta suscitando un vivace dibattito su Internet che è ormai riuscito a coinvolgere una lunga serie di commentatori, al punto che Naike Rivelli, si intromette nelle polemiche con una controreplica verso la famosa influencer.

Chiara Ferragni, il commento di Naike Rivelli

Anche la figlia di Ornella Muti ha infatti detto la sua sull’argomento.

Ma quale sarà mai stato il commento della Rivelli su tutta questa situazione? Andiamo a scoprire insieme la sua opinione sull'intera vicenda e cosa ha detto a riguardo (e anche l’appello che ha lanciato alla stessa Chiara Ferragni).

Il commento

«Pensati libera! E una ragazzina si alza, si pensa libera e scrive un commento sotto un post della signora Chiara Ferragni. Si scatena un putiferio. La ragazzina riceve così tanti commenti negativi che la mamma deve disattivarli. Dopodiché la sua pagina Instagram - molto bella - scompare. E la ragazzina non esiste più. Ecco il nostro pensarti libera in Italia, bel messaggio per le ragazzine». Naike Rivelli ha poi rivolto un appello alla stessa Chiara Ferragni: «Basta che fai un appello ai tuoi follower e ci aiuti a riaprire l'Instagram di Giulietta. È il momento di dimostrare che anche tu sostieni le donne».

