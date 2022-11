Chiara Ferragni al museo con i figli: porte chiuse al pubblico mentre le mamme protestano fuori

Sui social in tanti stanno impazzendo per le fotografie pubblicate da Chiara Ferragni con le foto del Museum of Dreamers di Milano. Andata a visitarlo insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, tuttavia, sembra che le porte del museo siano state chiuse al pubblico al momento del loro ingresso, senza alcun tipo di preavviso. È per questo motivo che su Instagram è partita la protesta di moltissimi genitori che accusano la famiglia Ferragnez di aver monopolizzato un’area senza alcun riguardo per chi aveva già acquistato i biglietti. Sono tantissime le mamme che, sul profilo di Chiara Ferragni, stanno portando avanti questa loro protesta.

