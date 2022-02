Charlene di Monaco, brutta notizia sulle sue condizioni: ecco cosa sta succedendo alla principessa

LOLNEWS.IT - Il Principato di Monaco inizia ad essere stanco di aspettare il ritorno di Charlene ma la Principessa non esce ancora; resta anzi ricoverata ad oltranza, senza una data certa per le dimissioni, perché ancora debilitata e bisognosa di cure. Lo rivela ad Express il giornalista Britanni Barger: è stato il primo ad informare la stampa degli interventi in Sudafrica per l’infezione, dunque la fonte è affidabile. Ecco cosa sta succedendo in queste ore (Foto: kikapress – Music: “Perception” from Bensound.com)

