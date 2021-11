Charlene di Monaco, Alberto pronto a tutto per salvarla: la cifra stellare sborsata per le cure

LOLNEWS.IT - La saga su Charlene di Monaco continua tra rivelazioni, aneddoti, pettegolezzi e scoop al limite dell’inverosimile. L’ultima ipotesi che rimbalza sul web è che la Principessa è incinta del terzo figlio all’età di 43 anni; Al momento però la più concreta riguarda la sua convalescenza in una clinica segretissima per recuperare al meglio. Alcuni magazine francesi come LC News o Ici Paris hanno fantasticato sulla cifra incredibile sborsata da Alberto ogni mese. Ecco di quanto stiamo parlando: la malattia di Charlene è più seria di quanto non vogliano farci credere? Il dubbio (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

