Charlene e Carolina di Monaco, qualcosa non torna dopo il Ballo della Rosa: i rumors più insistenti

LOLNEWS.IT - Come ogni anno, a parte gli ultimi due causa Pandemia, Montecarlo richiama il jet set mondiale a sé per il prestigioso Ballo della Rosa guidato – dopo la morte di Grace Kelly – da sua figlia Carolina: Charlene di Monaco non vi ha preso parte, lasciando Alberto nelle mani della sorella. Il Ballo della Rosa, che quest’anno ha visto il creativo Christian Louboutin, riadattare ai giorni nostri il ritorno degli Anni Venti, è stata l’occasione per raccogliere fondi grazie alla vendita dei biglietti (ogni ticket costa la bellezza di 850 euro), ma anche quella di tornare a sfoggiare classe, bellezza e ricchezza per la famiglia di Alberto. Peccato che come nel film di Nanni Moretti, l’edizione 2022 del Ballo della Rosa si ricorderà per l’assenza di Charlene di Monaco: ecco perché ha disertato l'evento (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

