Carlo III non rispetta le volontà della Regina a pochi mesi dalla morte? Cosa ha deciso sul fratello Edoardo

Nei primi mesi del suo Regno, Re Carlo III ha messo in moto una serie di cambiamenti nella Famiglia Reale Inglese, volti a snellire la Monarchia. Le sue intenzioni, però, potrebbero non rispecchiare il volere dei defunti Regina Elisabetta II e Principe Filippo. La decisione che desta grande preoccupazione è quella che Carlo avrebbe presto nei confronti di suo fratello, il principe Edoardo. Secondo una fonte vicina al Palazzo, Carlo potrebbe negare la nomina di Duca di Edimburgo ad Edoardo, così come invece aveva disposto Elisabetta. Dopo la morte del Principe Filippo, infatti, il titolo è passato al primogenito ma la promessa dei genitori era quella di passare il titolo proprio ad Edoardo. Dopo, dunque, i licenziamenti a Clarence House, Carlo è arrivato a Windsor: il suo scopo è il favore del popolo, a costo di fare a brandelli la Monarchia così come l'abbiamo conosciuta fino a oggi.

