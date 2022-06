Quando è no, è no. È questo che deve aver pensato questo cucciolone nel bel mezzo della sua passeggiata a Central Park. Che sia per il caldo, la stanchezza o semplice pigrizia, questo adorabile cane ha deciso che era il momento di fare una pausa. La scena è esilarante: il cucciolo rimane piantato a terra a fissare i passanti, ogni tentativo di trascinarlo via si rivela del tutto inutile.