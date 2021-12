(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 "E' uno scempio quello che si è compiuto negli ultimi decenni in Italia con il depauperamento della danza. Su 14 fondazioni liriche, ha ricordato, ci sono oggi solo 4 corpi di ballo, due dei quali a Napoli e a Palermo in fin di vita". Così l'Étoile Roberto bolle in audizione alla Camera dei deputati. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it