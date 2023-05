Il bimbo è autistico, il prete lo esclude dalla comunione. La mamma: «Mi ha detto che era meglio una cerimonia separata»

Il bambino è autistico e il prete lo esclude dalla comunione. È successo a Silvi, un piccolo paese nella provincia di Teramo. A raccontare l'episodio sono stati i genitori del ragazzino. «Mio figlio, forse per stanchezza, non è stato fermo al suo posto - ha detto la mamma Monia - il parroco mi ha detto che così non andava bene e che era meglio fare una cerimonia separata».