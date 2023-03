Billie Eilish: «Ho cancellato le app social dal telefono, ora sto meglio»

Billie Eilish ha cancellato le app social dal suo cellulare. Lo ha fatto come tanti della sua generazione. Negli ultimi anni diverse ricerche hanno confermato che i giovani si stanno allontanando dallo "scrolling" e dallo sguardo fisso sui cellulari. La cantante, modello di riferimento non solo musicale ma anche generazionale, ha detto recentemente: «Non guardo più i social. Li ho cancellati dal mio smartphone e questa è una cosa enorme per me. Sono cresciuta in un periodo in cui internet ti consentiva ancora di avere un'infanzia. Ma da adolescente - ha rivelato la cantante - sono diventata io quel personaggio che prima seguivo come semplice follower. Ho scoperto che le cose che vedevo in rete riguardavano me. Che schifo, non mi piace»