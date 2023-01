Bed Gym, 5 esercizi per rimettersi in forma da fare al risveglio restando a letto

Bed Gym. E' questa l'ultima tendenza del fitness che porta l'attività fisica in camera da letto. Per allenarsi, appena svegli, non sarà nemmeno necessario scendere dal proprio materasso. «Si tratta di una pratica molto utile al mattino per l'attivazione - spiega Andrea Pozzi, fisioterapista e content creator - così come la sera per sciogliere i muscoli prima di addormentarsi. Una valida soluzione quando manca tempo da dedicare al fitness o un valido aiuto per cominciare a fare attività».

Ecco 5 esercizi indicati dal fisioterapista, da ripetere per 2-3 minuti ciascuno, «utili per la schiena, in particolare per la zona lombare, per il bacino e in generale per la mobilità degli arti inferiorori e delle anche. Specialmente dopo la pausa delle feste».