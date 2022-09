Beckham, 12 ore in fila per l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta

Ha fatto 12 ore di fila come tutti gli altri cittadini. Tra i migliaia di sudditi che attendevano per dare l'ultimo saluto alla Regina Elisabetta c'era anche David Beckham, ex calciatore e leggenda della nazionale inglese . La star, cravatta nera e abito scuro in segno di lutto, si è messa in coda alle 2 di notte nella nebbia di Londra per rendere l'ultimo tributo al feretro della regina Elisabetta, esposto al pubblico per 4 giorni alla Westminster Hall.

La coda è stata temporaneamente preclusa a nuovi accessi per diverse ore la mattina del 16 settembre, dopo che gli spazi predisposti per accogliere la marea umana in attesa si erano riempiti completamente all'inverosimile. Ma Beckham intanto ce l'aveva già fatta, come ha raccontato. «Ne è valsa la pena perché la vita formidabile della nostra Regina merita di essere celebrata» ha detto prima di allontanarsi alla Bbc, con indosso la cravatta nera del lutto.