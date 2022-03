Ucraina, due bambini scappati dalla guerra al primo giorno di scuola in Italia: l'accoglienza dei compagni è commovente

Si chiamano Dimitri e Victoria, sono fratello e sorella di 8 e 10 anni e sono riusciti a scappare dalla guerra. E sicuramente non avrebbero mai immaginato un'accoglienza così in Italia. Qualche giorno fa si sono presentati davanti alla scuola Don Milani di Pomigliano d'Arco per il loro primo giorno di scuola: la loro timidezza è stata spazzata via dall'accoglienza commovente di compagni e maestre, che li hanno applauditi agitando bandierine giallo-azzurre proprio come quelle ucraine. A salvarli dal conflitto la nonna Dana, che da 20 anni vive nella provincia di Napoli e che si trovava in Ucraina al momento dello scoppio della guerra. Ma è riuscita a portarli in Italia, facendo vivere loro un'emozione che è l'inizio di una nuova vita. Nella speranza di riabbracciare presto anche il papà, rimasto in Ucraina. Salva invece la mamma, anche lei arrivata in Italia con nonna Dana.

Nell'atrio dell'istituto una catena umana ha di fatto scortato i due nuovi alunni, arrivati da Leopoli, nella loro nuova aula. A prenderli per mano due compagni: Dimitri e Victoria hanno sorriso anche non conoscendo l'italiano. A parlare, in quel momento, è stato il linguaggio universale dell'amore.