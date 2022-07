Baci in spiaggia, coppia gay cacciata da uno stabilimento

Estate 2022. Anacronismi italiani dopo un altro caso di omofobia disturba le vacanze estive. Una coppia gay è stata cacciata da uno stabilimento balneare del litorale pisano perché si stava baciando. Il fatto, accaduto ieri, è stato riportato oggi dal quotidiano "Il Tirreno" senza indicare il nome del bagno né l'identità dei due uomini che, dopo avere noleggiato sdraio e ombrellone, hanno riferito di essere stati invitati ad andarsene verso sera «ufficialmente perché lo stabilimento doveva chiudere anche se è stato detto solo a noi e molte altre persone hanno continuato a restare in spiaggia». Alla richiesta di spiegazioni della coppia prima è arrivato il commento del bagnino («se volete fare certe cose potete andare alla spiaggia libera e restare lì anche tutta la notte»), poi quello della titolare («certi atteggiamenti davanti ai bambini non vanno bene»).

Quando i due uomini, prosegue Il Tirreno, hanno fatto presente che il loro comportamento non aveva niente di disdicevole ma era un gesto di affetto tra fidanzati, la titolare si è allontanata troncando la discussione mentre il bagnino ha cercato di minimizzare l'accaduto. Un episodio analogo sul litorale era avvenuto a inizio estate sempre a danno di una coppia omosessuale giunta da fuori città per trascorrere alcune ore di relax al mare e allontanata dallo stabilimento per le effusioni tra i due ragazzi.