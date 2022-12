Ambra Angiolini, il tutorial di “T'appartengo” in ospedale come regalo a una mamma malata: la scena commuove il web

Dal palco di X Factor al San Raffaele di Milano. T'appartengo, ora in vetta alle classifiche di Spotify, arriva in una stanza di ospedale a cercare di ridonare il sorriso a una giovane mamma malata. Le immagini commuovo tutti. Ambra Angiolini e il suo tormentone "T'appartengo" hanno reso felice una mamma ricoverata al San Raffaele di Milano per un brutto male.

Ambra, T'appartengo in regalo a una mamma malata

Il video che mostra Ambra e la mamma malata mentre provano insieme il celebre ballo del brano, tornato alla ribalta dal 1994 dopo l'esibizione dell'attrice al talent show di Sky, l'esibizione è ormai virale su TikTok e gli utenti si emozionano di fronte al cuore di Ambra: «Sei una bellissima persona», ha scritto qualcuno, sottolineando il dolce gesto compiuto dall'attrice e cantante romana.

Il video

A riprendere le due donne ci ha pensato il marito della mamma, che ride di fronte alla scena divertente. Mentre tutti cercano di replicare le movenze dell'artista romana sui social, lei stessa si reca nell'ospedale per regale un tutorial (in carne e ossa) alla donna malata.

«Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde», ha detto Ambra. Le risate Le due hanno cantato insieme e alla fine non hanno trattenuto le risate: un momento di spensieratezza che ha sicuramente rallegrato la giornata della mamma ricoverata in ospedale che sta attraversando un brutto periodo: lei è malata e il figlio piccolo ha da poco sconfitto un tumore: «Supereremo anche questa e dopo andremo di pari passo con la fortuna e la salute», ha detto il marito della donna in un altro video, lanciando un messaggio di positività.