«La rivoluzione è partita. È qui... Io sono pronto a morire per la causa». Così in un video l'uomo rinchiuso in un pick-up nei pressi di Capitol Hill a Washington, che ha minacciato di far esplodere una bomba. L'area è stata evacuata e la Polizia è in trattativa con il presunto attentatore.

