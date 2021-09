Alberto di Monaco nei guai, Charlene umiliata: divorzio a un passo?

A poco sono valse le foto di Alberto e Charlene di Monaco abbracciati in Sudafrica: le voci sul loro divorzio si fanno sempre più insistenti: gli scatti non sono riusciti ad arginare le preoccupazioni dei sudditi sullo stato di salute del loro matrimonio. Ad aggravare la posizione di Alberto anche uno scoop rosa risalente a luglio scorso ma emerso soltanto in queste ore: il Principe infatti è stato paparazzato in compagnia dell’ex amante Nicole Coste e del figlio illegittimo Alexandre Grimaldi Coste. Come stanno le cose? Alberto e Charlene si stanno abituando a stare distanti? Quando tornerà a casa la Principessa? I sudditi chiedono delle risposte.

APPROFONDIMENTI MONACO Alberto e Charlene di Monaco, area di divorzio dopo l'umiliazione PERSONE Charlene di Monaco riabbraccia Alberto, ma la foto fa preoccupare i... SUDAFRICA Charlene di Monaco, il commovente abbraccio con Alberto e i figli... PERSONE Alberto e Charlene di Monaco, divorzio imminente? Lui reagisce... PERSONE Charlene di Monaco, come sta dopo l'intervento alla testa di 4... LA RIVELAZIONE «Charlene di Monaco e il Principe Alberto stanno per...

Solo pochi giorni fa Charlene aveva condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraevano insieme al principe Alberto e i figli Gabriella e Jacques. Gli scatti mostravano la felicità della famiglia riunita, dopo la lunga lontananza di Charlene dal Principato a causa delle sue condizioni di salute. La principessa, infatti, era bloccata in Sudafrica da alcuni mesi a causa di una grave infezione che l'ha costretta a sottoporsi a una serie di delicati interventi chirurgici.



Leggi anche: >> ALBERTO E CHARLENE INSIEME IN SUDAFRICA, MA LA FOTO FA PREOCCUPARE TUTTI: IL DETTAGLIO DEL VISO DELLA PRINCIPESSA