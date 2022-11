Albert Einstein lo aveva detto sulla Terza guerra Mondiale: la previsione terribile

La situazione politica allarma sempre di più il mondo intero e l'Europa, soprattutto alla luce degli avvenimenti più recenti tra Ucraina e Russia. In questo contesto, le parole di Albert Einstein in riferimento alla Terza Guerra Mondiale fanno ancora più paura. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, il celebre fisico disse: "Non so con quali armi sarà combattuta la Terza Guerra Mondiale ma la Quarta Guerra Mondiale sarà combattuta con pietre e bastoni". I suoi riferimenti erano rivolti alle armi di distruzione di massa e a uno sviluppo così avanzato delle tecnologie belliche che potrebbero spingere i popoli a un terzo conflitto mondiale dalla potenza distruttiva, tanto da dover poi tornare indietro di decenni. Nel frattempo in Polonia sono precipitati due missili di fabbricazione russa che hanno ucciso due persone, e il Paese colpito ha parlato di una "grave escalation" delle tensioni tra i pesi NATO e la Russia. Foto: Kikapress, 123rf Music: "Summer" from Bensound.com

