A Roma c'è una casa che sembra uscita da una fiaba, un tempo ci abitava un principe

Roma non smette mai di stupire con la sua bellezza in ogni parte della città, tra tradizione, storia e cultura che rende tutto meraviglioso e fuori dal comune. Ogni persone che giunge nella Capitale resta esterrefatto dallo splendore che caratterizza ogni angolo. Vi sono luoghi che assomigliano a posti fantastici, come se fossero una fiaba, avete mai sentito parlare della Casa delle civette? Questo museo si chiama così per il fatto che le civette sono uno decori ricorrenti nelle vetrate e nelle maioliche. Fate, cigni, pavoni e poi ancora nastri, farfalle e rose, sono solo alcuni dei decori che rendono la Casa delle civette unica e inimitabile. Per non parlare del tocco liberty esterno in contrasto con l'interno caratterizzato da sculture in marmo, ferro battuto, mosaici, legni intarsiati e decorazioni pittoriche. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

