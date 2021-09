(Agenzia Vista) New York, 12 settembre 2021 Le immagini del National September 11 Memorial & Museum di New York. Il monumento costruito per ricordare le vittime dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 13:15

