Scippatrici a Venezia, il turista le sorprende a rubare e loro urlano: «Sono incinta, chiama la polizia» Video

VENEZIA - Due borseggiatrici sono state sorprese questa mattina, giovedì 24 novembre, a Venezia mentre tentavano di scippare le persone in Campo San Polo. Dapprima hanno tentato di derubare un uomo davanti alla pasticceria Rizzardini che però si è accorto e ha reagito tirando qualche pugno. Poco dopo hanno tentato di scippare un turista, ma anche in questo caso si è accorto e si è difeso tirando qualche calcio. A questo punto una delle borseggiatrici si è messa a urlare: «Chiama la polizia, sono incinta», attirado l'attenzione di un passante che è intervenuto in loro difesa, pensando fossero state aggredite. Ecco il video.