Padova. Muore schiacciato da una porta, i sindacalisti: «Necessario investire in sicurezza»

PADOVA - Diego Luison, 70 anni, titolare di una ditta di traslochi è morto dopo che una porta gli è caduta sulla testa. È accaduto all'incrocio tra via Trieste e corso del Popolo, intorno alle 14.30.

Sull'accaduto sono intervenuti anche i sindacalisti della Cgil, riuniti a congresso a Padova. «Rischiano di non fare più scandalo le notizie di morti sul lavoro - ha detto Francesca Re David, segretaria Cgil nazionale con delega alla sicurezza - Però non si fa nulla per modificare la situazione. Servono investimenti per la manutenzione delle nostre città, il nostro territorio». Aldo Marturano, segretario generale della Camera del Lavoro Cgil di Padova, ha aggiunto: «Siamo in una regione che in controtendenza con quanto accade a livello nazionale aumenta il numero di morti sul lavoro. Si rincorre la produzione e non si rispettano le regole, non è accettabile».