L'arte del taglio e del cucito in corso Vittorio, chi è Tatania la sarta "condivisa"

PORDENONE - Un vecchio palazzo in una delle stradine che costeggiano corso Vittorio è il piccolo regno di Tatiana Lovato che della sartoria e soprattutto del coworking ha fatto una delle sue ragioni di vita. Si chiama "Cloth" e si trova in via Forni Vecchi 1/C quel mondo che la 51enne ha aperto per condividerlo con chi vuole imparare a scegliere una stoffa, disegnare un modello fino a farlo diventare un vestito, un cappotto, una camicia da indossare. Per le donne che vogliono dare spazio alla loro creatività, imparando a modellarla accompagnate dall'esperienza e dalle mani di Tatiana.

(Servizio di Giulia Soligon)