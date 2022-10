Zucca, tutti i benefici (e le controindicazioni) dell’ortaggio dell’autunno

L’autunno è arrivato e questo vuol dire che è tempo di zucca. Questo ortaggio arancione è uno dei simboli della stagione in corso, ed è molto versatile quando si tratta di preparazioni culinarie. Tante sono anche le sue proprietà. Le conosci tutte? Intanto la zucca è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. La stessa delle zucchine, dei cetrioli, dell’anguria e del melone. Molte sono le sue proprietà, dicevamo. Prima di tutto è un alimento che ha pochissime calorie, poi è in grado di lenire le infiammazioni cutanee. È molto ricca di acqua e povera di zuccheri. Ha un’alta digeribilità e stimola la diuresi. Come tutti sanno, la zucca permette di mantenere l’abbronzatura e di contrastare la perdita di elasticità dei tessuti. È anche utile per coloro he soffrono di stitichezza e problemi digestivi. Come se non bastasse contiene vitamina A, B e C, ma pure magnesio, fosforo, ferro e potassio. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> DIETA DELL’AUTUNNO, COSÌ PERDI FINO A 8 KG IN 30 GIORNI