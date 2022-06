Zecche, rischio per cani e gatti. Il veterinario: «Ecco i sintomi e come toglierle (usando l'olio)»

Con la stagione più calda torna per cani e gatti il pericolo delle zecche. Ma quali sono i sintomi da riconoscere in caso di puntura e come rimuovere il parassita dal manto del nostro amico a 4 zampe? «È sbagliato prenderlo dalla testa - afferma il dottor Federico Coccia, veterinario e ricercatore presso l'Università di Teramo - Si rischia un'infezione locale. È importante invece stordire la zecca con alcol o olio», aggiunge.

In luoghi «selvaggi» o nei parchi il pericolo di essere punti è elevato anche per l'uomo. «Una zecca affamata si attacca anche a una persona scalza o anche attraverso la scarpa per poi infilarsi sotto il pantalone», mette in guardia il veterinario. «Per questo è importante evitare di camminare a piedi nudi su un prato che non conosciamo».

