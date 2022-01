Dieta, dimagrire camminando è possibile: il trucco per massimizzare i risultati

Camminare è un ottimo esercizio per dimagrire. La scienza oramai conferma che la camminata ha molteplici benefici per la salute del nostro corpo e tra questi c'è anche quello di aiutare a ridurre il giro vita. Ma secondo Tom Holland, fisiologo dell'esercizio, c'è un trucco per far si che la camminata sia ancora più efficace: rompere il ritmo.

Crediti foto: shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Leggi anche: >> COSA SUCCEDE AL CORPO SE CAMMINIAMO OGNI GIORNO? L’”EFFETTO COLLATERALE” CHE IN POCHI CONOSCONO