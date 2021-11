​Dieta contro il reflusso gastroesofageo: cosa e come mangiare per stare meglio. Si sente spesso parlare di reflusso gastroesofageo e secondo alcune recenti stime ne soffrirebbe il 10-20% della popolazione in Europa. Sebbene sia un riflesso fisiologico, può assumere le caratteristiche di una patologie e non deve essere sottovalutato. Bruciore di stomaco, alito cattivo, rigurgito acido, salivazione eccessiva, sono i classici campanelli di allarme del reflusso. Le cause che lo possono ‘scatenare’ sono diverse: da una questione anatomica ad una ormonale, alimentare e farmacologica. Tuttavia oltre terapie mediche, è possibile seguire una dieta contro il reflusso; ci sono alimenti infatti che è bene evitare, mentre altri sono da introdurre nella nostra alimentazione.

