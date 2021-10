Bibite gassate, quelle "diet" fanno più male alle donne: i gravi rischi per la salute

Per quanto gustose, le bibite gassate non fanno bene. E questo lo sapevamo già. Ora però arriva la notizia che anche quelle "diet" non sono così innocue. Soprattutto per le donne. A quanto pare infatti possono provocare una intensa voglia di cibo. Com'è facilmente intuibile, il risultato finale è che si finisce per mettere su più peso, che è l'esatto opposto di quel che si desidera assumendo una bevanda diet. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

