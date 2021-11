Alzheimer, questa spia prevede la sindrome con 20/30 anni di anticipo

L’Alzheimer è una delle patologie più invalidanti che, soprattutto con l’avanzare dell’età, possono colpirci. Gli studi recenti dimostra come, anche in questo caso, la prevenzione e la diagnosi precoce possano davvero fare la differenza migliorando la qualità della vita. Per questo, è importante non sottovalutare mai alcun sintomo, per quanto piccolo o apparentemente insignificante possa sembrarci.

Alzheimer, il vaccino che "ripristina la memoria" (e costa 18 euro): test positivi sui topi

