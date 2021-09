Renzo Rosso porta all'altare la figlia Alessia, poi la battuta scherzosa: «'Ndemo via...»

VICENZA - Matrimonio di Alessia, sua figlia. Renzo Rosso la accompagna all'altare, poi prima di consegnarla al quasi consorte, esclama: «'Ndemo via» in perfetto dialetto veneto («Andiamo via») cingendola alla vita e fingendo di fare dietrofront. Risata generale, poi il fondatore della Diesel fa le raccomandazioni al fidanzato e quasi marito e lo abbraccia. Sui social invece Renzo Rosso augura ogni felicità ad Alessia in inglese-americano, in mezzo ai cuoricini: «Proudly walking you to a new important chapter of your life, Alessia. May you always be happy like you were yesterday. Dad». ( «Orgoglioso ti accompagno ad un nuovo importante capitolo della tua vita, Alessia. Che tu sia sempre felice come eri ieri. Papà»).

Alessia, 29 anni, è convolata a nozze con Jacopo Castellan. Per lei, bionda e bellissima, un elegante e tradizionale abito bianco, con un lungo spacco sulla schiena, in nero il papà, mentre il consorte l'ha attesa all'altare in blu.