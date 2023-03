Risse in centro città, a Pordenone raffica di controlli con cane antidroga

PORDENONE - Dopo le risse dei giorni scorsi, questa mattina, mercoledì 01 marzo, sono scattati controlli a raffica in tutto il centro. In queste ore diverse pattuglie dei Carabinieri del comando provinciale di Pordenone stanno eseguendo controlli straordinari nei punti nevralgici della città, che nelle ultime settimane sono state al centro di violente liti tra giovani stranieri. Attivati presidii nella zona della stazione dei treni e degli autobus, le forze dell'ordine, coadiuvate anche dall'unità cinofila di Padova, stanno procedendo al controllo dei veicoli e delle persone anche in via Mazzini e nell'area del Bronx.