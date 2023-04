In stazione a Padova come sul ring, due giovani si prendono a calci e pugni. Il video

PADOVA - Un confronto a suon di pugni durato meno di un minuto, ma che fa riaccendere i riflettori sulle risse tra giovanissimi in città. Sta rimbalzando da circa tre settimane sulle chat social condivise dai ragazzi un video di 35 secondi che riprende l’ennesima zuffa avvenuta nella zona della stazione ferroviaria, dove già nel recente passato si sono registrati interventi delle forze dell’ordine per sedare risse e liti tra gruppi di giovani. E anche in questo caso la platea di adolescenti spettatori era fittissima. (video dal canale Telegram Risse Italiane)