Padova. Uno scrigno ritrovato: la chiesa di Sant'Agnese diventa il luogo dove passato e presente si incontrano

PADOVA - Da ieri, 31 marzo, in via Dante è aperta al pubblico la Nuova Sant'Agnese, una delle architetture più antiche del centro storico, nel cuore della civitas romana, diventata ora sede della Fondazione Alberto Peruzzo che ha effettuato una complessa operazione di recupero avviata nel 2015, per trasformarla in centro culturale a ingresso gratuito dove promuovere i linguaggi del contemporaneo.

«Qui dialogheranno passato e presente - ha detto Peruzzo - in un sito deturpato dai bombardamenti che avevano distrutto l'abside, nella quale oggi non a caso abbiamo collocato un'opera di Kounellis che rappresenta la Crocifissione di Cristo, con un alto valore simbolico, che diventa una sorta di "porta girevole" tra ieri e oggi, tra sacro e profano. E abbiamo voluto collocare un mini cannocchiale sulla parete esterna in modo che i passanti possano osservate l'interno e farsi venire il desiderio di venire a visitare la Nuova Sant'Agnese». (intervista Nicoletta Cozza, video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto)