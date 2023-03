Doma due moto da cross per 10,92 secondi: nuovo record mondiale per Alex Camera

PORDENONE - Alex ne ha combinata un'altra delle sue. Alex Camera, il pordenonese dei record mondiali, stavolta ha domato due moto da cross ognuna da 450 cc di cilindrata. Dopo il traino di auto, aerei e vagoni ferroviari, il 34enne specializzato in discipline estreme è andato davvero oltre. Giovedì pomeriggio, nella sua Meduno, all’inizio della Val Tramontina, ha scelto come palcoscenico lo spettacolare altopiano di malga Valinis. Situato a 1.102 metri d’altezza, Valinis è ben noto agli appassionati di un’altra disciplina estrema: il parapendio. Arrivano da tutta Europa per approfittare di questo naturale trampolino verso la pianura. Alex invece ha preferito batterci un altro record: alle 13 si è agganciato a due moto e non se le è lasciate scappare.