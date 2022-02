Marie del Carnevale, la proclamazione delle 12 ragazze prescelte Tutti i nomi

VENEZIA - (video Fotoattualità) Venezia ha le sue 12 Marie per l'edizione 2022 del Carnevale.

Sono Sara De Lazzari, Beatrice Bassan, Laura Gastaldi, Alessia Alberti, Giorgia Benatelli, Silvia Pianon. Giulia Rossetti, Alice Bars, Aurora De Gaspari, Nicole Padoan, Veronica Cortese e Beatrice Cocchia.

Le nuove protagoniste della festa realizzata dall'associazione Venezia è..., con il sostegno di Comune, Vela Spa e Gazzettino, si sono riunite ieri nella sala Capitolare della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e sono state selezionate da una giuria presieduta da Massimo Checchetto, direttore artistico del Carnevale di Venezia e composta da Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino (media partner ufficiale dell'evento), Francesca Pederoda (direttrice del Museo Casa Goldoni), Paolo Polato (direttivo di Abusdef), Gloria Rogliani (campionessa del remo), Claudio Vernier (presidente dell'Associazione piazza San Marco), Andrea Rubelli (delle omonime tessiture), Giovanni Giusto (consigliere comunale delegato alla tutela delle tradizioni), Cristina Scarpa, (direttrice eventi della Scuola Grande San Giovanni Evangelista), Marco Vidal (direttore generale di The Merchant of Venice), Francesco Briggi (dell'atelier Pietro Longhi), Eleonora Fuser (attrice e operatrice culturale) e Matteo Zava, di Costa Crociere.

SOGNI E SPERANZE

L'appuntamento attesissimo dalle giovani veneziane è così entrato nel vivo, aprendo le danze a quella che dal 1999 è una rievocazione della tradizionale festa in maschera per cui Venezia attrae visitatori da tutto il mondo. Tra le ragazze c'è chi aspettava i 18 anni per potersi finalmente candidare, covando il sogno di diventare Maria del Carnevale fin da bambina, e chi invece ha raccolto il coraggio solo una volta raggiunti i 28, limite massimo previsto dal regolamento di iscrizione. Alcune vantano a casa una batteria di sostenitori, nonni e mamme su tutti, altre invece, per scaramanzia, si sono presentate in gran segreto. Nell'attesa di salire lo scalone, sfilare e presentarsi, in sala delle Colonne il fermento è cresciuto nell'arco del pomeriggio, intrecciandosi alle storie, ambizioni e timori condivisi delle giovani veneziane, guidate per tutta la giornata dall'esperienza e dai consigli delle ex Marie. Molte delle concorrenti fin da bambine fantasticavano sugli abiti principeschi visti passare in piazza San Marco sulle portantine, e vivere attraverso i loro occhi quei luoghi meravigliosi fotografati e raccontati dalle dame elette nelle precedenti edizioni.



TRA STUDIO E LAVORO

Quasi tutte le aspiranti Marie conciliano studio e lavoro, molte nell'ambito della ricezione turistica, e diverse coltivando nel tempo libero recitazione, danza o ballo. Non mancano le appassionate di voga veneta, che nelle vesti di Maria desidererebbero farsi custodi e portatrici di un'usanza locale ignota altrove. La Maria dell'anno verrà eletta lunedì 28, durante il gala alle Sale apollinee del Gran teatro La Fenice, quando i giurati decideranno per la loro favorita. Lo stesso giorno si conoscerà anche la Maria del Gazzettino, prescelta dai lettori del quotidiano che avranno consegnato il coupon disponibile da domani, 16 febbraio, sul giornale o alla sede de Il Gazzettino di Venezia in via Torino, o nel punto raccolta allestito all'Hotel Palazzo Vitturi a Santa Maria Formosa.

Costanza Francesconi