Zelensky: «Mosca ha dimenticato le lezioni della II Guerra Mondiale»

La Russia ha «dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, dopo i commenti del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo il quale Adolf Hitler aveva «sangue ebreo» e «i più ardenti antisemiti sono di solito ebrei». «Una tale spinta antisemita da parte del suo ministro - afferma Zelensky, ripreso dai media internazionali - mostra che la Russia ha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale. O forse non hanno mai studiato quelle lezioni. C'è un grande scandalo in Israele riguardo alle parole» di Lavrov, «tuttavia nessuno sente obiezioni o scuse da Mosca: c'è silenzio. Come si potrebbe dire questo - si chiede il leader ucraino - alla vigilia dell'anniversario della vittoria sul nazismo? Queste parole significano che il massimo diplomatico russo sta incolpando il popolo ebreo per i crimini nazisti».

