Zelensky: «Civili evacuati da Azovstal, lavoriamo anche per liberare militari»

«Sono grato a tutto il comitato internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a svolgere la prima fase della missione dell’evacuazione di Azovstal. Oltre 300 persone sono state salvate, donne e bambini. Virtualmente abbiamo evacuato i civili da Azovstal. Ci prepariamo per il secondo passaggio della missione di evacuazione, i feriti e i medici. Ovviamente, se ognuno adempie agli accordi. Se non ci sono bugie. Stiamo anche lavorando per evacuare i nostri militari, tutti gli eroi che hanno difeso Mariupol, questo è estremamente difficile, ma importante», le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Guerra in Ucraina, la diretta. Bombe su una scuola, 60 dispersi. Sirene antiaeree in tutte le regioni, agonia Azovstal: civili portati fuori dall’acciaieria