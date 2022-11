Zelensky al G20: ecco le condizioni dell'Ucraina per la pace

Non ci sono e non possono esserci scuse per il ricatto nucleare

Kiev, 15 nov. (askanews) - Dieci condizioni per la pace. Sono quelle illustrate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento in video collegamento con il G20 di Bali.

Zelensky (rivolgendosi al "G19", senza la Russia) ha sottolineato che l'Ucraina non può accettare "compromessi" su "sovranità, territorio e indipendenza" e che il Paese è "sempre stato un leader negli sforzi di mantenimento della pace".