I geologi spagnoli dell' "Instituto Geológico y Minero de España" hanno dimostrato, sui social, come la roccia vulcanica dei flussi di lava dell'eruzione di La Palma possa far bollire l'acqua istantaneamente. La squadra dei ricercatori è sull'isola spagnola da giorni, in questo video gli scienziati indossano indumenti protettivi mentre analizzano i campioni durante l'eruzione del Cumbre Vieja.