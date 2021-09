Vulcano Canarie, animali portati in salvo dalla Guardia Civil

Continua il lavoro dei soccorritori per mettere in salvo persone e animali a La Palma, nelle Isole Canarie. Le evacuazioni preventive per l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sono state decise dalle autorità per la comparsa di una nuova bocca eruttiva del vulcano nella zona di Tacande, frazione del comune di El Paso. Per il momento, il servizio per le emergenze non ha reso noto il numero di persone che devono essere evacuate. Secondo l'agenzia di stampa Efe, Tacande ha circa 700 abitanti. Prima di stasera gli sfollati erano già circa 5.500. Le colate di lava fuoriuscita dal vulcano a partire dall'eruzione hanno già travolto numerosi campi coltivati, strade ed altre infrastrutture e oltre 100 case. Finora non sono state notificate vittime.