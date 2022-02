Von der Leyen: "Ue forte non può essere dipendente da fornitura energia russa"

(Agenzia Vista) Monaco, 20 febbraio 2022 "Se il Cremlino attacca l'Ucraina, l'Ue può imporre gravi conseguenze alla Russia colpendo il settore economico ed energetico. Un'Unione europea forte non può essere così dipendente dalle forniture energetiche della Russia, una diversificazione delle fonti energetiche su cui il lavoro è già in corso. Anche in caso di piena interruzione delle forniture russe, siamo in sicurezza per l'inverno". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Munich Security Conference Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 07:57

