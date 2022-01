Sgarbi urla contro Letta: «Ma chi c... è? È un maleducato, fategli lo sgambetto»

Colorito siparietto davanti Montecitorio con protagonisti Vittorio Sgarbi e, indirettamente, Enrico Letta. Il segretario del Partito democratico ha lasciato la Camera senza rilasciare dichiarazioni ai tanti cronisti assiepati davanti all'ingresso. E mentre il leader dem era in procinto di salire in auto è sopraggiunto Vittorio Sgarbi che ha cominciato a inveire contro di lui. Poi fermandosi con i giornalisti ha dichiarato: "Sono maleducato anche io perché a volte tratto male qualcuno ma non così. Ma chi è? Ma cosa fa? Ma chi c*** è Letta?". (LaPresse)