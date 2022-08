Video stupro donna ucraina, Meloni: “Se PD mi deve insultare significa che non ha molti argomenti”

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 “Non so se la questione è insultare per forza Giorgia Meloni e quindi dimostrare che non si hanno molti argomenti, mentre se il PD ci crede veramente a quello che dice e scrive sono peggio di quanto credessimo. Pubblicato il video per esprimere solidarietà a vittima e chiedere giustizia e la sinistra è insorta”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un video pubblicato sui propri social / Twitter Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 23 Agosto, 12:46

