Alessio Di Giulio, video del consigliere leghista con una rom: «Vota Lega e non la vedrai più». Bufera social. Salvini: «Ha fatto una fesseria»

È polemica per il video pubblicato sui social da Alessio Di Giulio, capogruppo leghista a Firenze, in cui si riprende sorridente insieme a una donna di etnia rom esclamando: «Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più». Il video-selfie prosegue con la reazione della donna che ribatte: «Non dire così». E poi sottovoce: «Io non ho paura».

Sui social il breve filmato ha scatenato la bufera. In tanti accusano Di Giulio di aver preso in giro la rom, mettendola alla berlina per racimolare consensi. E intanto Facebook, per motivazioni ancora da chiarire, ha deciso di rimuovere il video. Alessio Di Giulio ha commentato l'accaduto con un post: «Facebook ha censurato il video sorridente che ho postato ieri, dove mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze visto che la signora in questione ci ha seguito da piazza Signoria a metà via Calzaiuoli chiedendoci soldi in maniera insistente dopo che io e la mia ragazza avevamo fatto un aperitivo in piazza.Stamani vedo che c’è stata qualche reazione qua e là, strano». Il consigliere fiorentino prosegue: «Non so perché ma non riesco a vedere, da parte di qualche influencer della domenica, nessun video che denunci il tema dell’accattonaggio molesto nelle grandi città della Toscana. Potremmo parlare anche dei campi rom abusivi e delle persone obbligate a chiedere soldi ai semafori o per strada, ma dubito che qualche sinistro intellettuale voglia entrare nel merito». Di Giulio infine conclude: «Ricordo che l'accattonaggio molesto è un reato , il quale punisce – con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 – “chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà”.



Chi la vuole buttare sul Razzismo vuol dire che non mi conosce, vi mando un grande bacio e vado a lavorare visto che io pago le bollette e non me le paga il comune come al campo Rom».