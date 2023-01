Vialli morto, le lacrime di Fedez: «Abbiamo subito la stessa operazione. Avremmo dovuto incontrarci per fare una foto con le nostre cicatrici»

«Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile». Fedez ricorda in una storia Instagram l'ex calciatore scomparso all'età di 58 anni. «Abbiamo subito entrambi lo stesso intervento, per due patologie diverse. - aggiunge - Non mi era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma conosceva il mio dolore. Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile. Avremmo dovuto vederci e fare una foto con la nostra cicatrice. Un saluto grande a Gianluca. Sono costernato per non essere riuscito a conoscerti. Mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano».

