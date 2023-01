Vialli, Mancini: «Ho sperato in un miracolo. Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita insieme»

Roberto Mancini ricorda l'amico Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio all'età di 58 anni. «Una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano».

Il ct della Nazionale racconta della sua ultima visita a Vialli a Londra: «Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente. Abbiamo parlato, abbiamo scherzato. Era sempre di buon umore come al solito».

«Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita insieme, il nostro è stato un legame che possono avere due fratelli. A un certo punto della nostra vita ci siamo divisi calcisticamente, ma quando si è amici lo si rimane sempre».

Poi il ricordo dell'esperienza azzurra: «Ha fatto capire ai ragazzi più giovani il valore della Nazionale. Parlavo loro, ai ragazzi piaceva ascoltarlo. Sono stati momenti molto belli e importanti».

(Video FIGC)